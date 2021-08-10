«Законодавство дозволяє». У Кабміні допустили розміщення військ США на території України

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Facebook / Алексей Резников

Віцепремʼєр — міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков допустив розміщення в Україні американських військ, щоб гарантувати безпеку країні.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства реінтеграції.

За словами Резнікова, українське законодавство дозволяє розмістити на території країни американські підрозділи.

«Важливим є розширити безпековий пакет для України. Насамперед за рахунок розгортання сил протиповітряної безпеки, навіть шляхом розміщення американських підрозділів. Наше законодавство це дозволяє», — сказав він.

Наразі урядова делегація на чолі з Резніковим перебуває з робочим візитом у США, де сторони обговорюють безпекові питання.

«Росія вже де-факто окупувала Азовське море і тотально змінила баланс у Чорному, повністю його мілітаризувала. Ми особливо занепокоєні діями РФ, які спрямовані на підготовку Криму до розгортання там ядерної зброї. Саме з опорою на Крим Росія здійснює військові операції на Близькому Сході та в Африці, впливає на Балкани», — наголосив міністр, висловивши занепокоєння реалізацією «Північного потоку — 2».

Також сторони обговорили роль США в контексті реалізації Україною Стратегії економічного розвитку Донецької та Луганської областей.