«Законодавство дозволяє». У Кабміні допустили розміщення військ США на території України
- Автор:
- Софія Телішевська
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Facebook / Алексей Резников
Віцепремʼєр — міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков допустив розміщення в Україні американських військ, щоб гарантувати безпеку країні.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства реінтеграції.
За словами Резнікова, українське законодавство дозволяє розмістити на території країни американські підрозділи.
«Важливим є розширити безпековий пакет для України. Насамперед за рахунок розгортання сил протиповітряної безпеки, навіть шляхом розміщення американських підрозділів. Наше законодавство це дозволяє», — сказав він.
Наразі урядова делегація на чолі з Резніковим перебуває з робочим візитом у США, де сторони обговорюють безпекові питання.
«Росія вже де-факто окупувала Азовське море і тотально змінила баланс у Чорному, повністю його мілітаризувала. Ми особливо занепокоєні діями РФ, які спрямовані на підготовку Криму до розгортання там ядерної зброї. Саме з опорою на Крим Росія здійснює військові операції на Близькому Сході та в Африці, впливає на Балкани», — наголосив міністр, висловивши занепокоєння реалізацією «Північного потоку — 2».
Також сторони обговорили роль США в контексті реалізації Україною Стратегії економічного розвитку Донецької та Луганської областей.
- 21 липня США досягли домовленості з Німеччиною щодо «Північного потоку — 2». Передбачається, що Берлін буде домагатися від Росії продовжити транзит газу через Україну на 10 років. Також у Німеччині зобов’язалися вжити заходів у разі, якщо Росія почне використовувати газ як спосіб тиску на Україну. Окремим пунктом вказана масштабна фінансова допомога Україні для модернізації української ГТС.
- Україна та Польща разом працюватимуть над протидією запуску російського газопроводу: будівництво труби створило політичну кризу, кризу у сфері безпеки і кризу довіри в Європі. Це несе в собі додаткові політичні, військові та енергетичні загрози для України і Центральної Європи.