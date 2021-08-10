Дитячий кардіохірург та фігурантка справи Шеремета Юлія Кузьменко повернулась на роботу

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Free Dr Kuzmenko / Facebook

Дитячий кардіохірург та фігурантка справи про вбивство журналіста Павла Шеремета Юлія Кузьменко у вівторок, 10 серпня, повернулась на роботу до Центру дитячої кардіології та кардіохірургії.

Про це у Facebook повідомила спільнота Free Dr Kuzmenko.

Зазначимо, що Юлія Кузьменко з 19 грудня 2019 року перебувала у СІЗО, потім, з 11 серпня 2020 року, на цілодобовому домашньому арешті, а 4 серпня 2021 року суд її відпустив під нічний домашній арешт.

Відсьогодні на Кузьменко чекає адаптація до робочого процесу та відновлення практичних навичок. Вона вже навідалась до своєї операційної, де виконують найтонші втручання у дитячі серця — але поки що не в статусі оперуючого хірурга.

Юлія Кузьменко працює кардіохірургом протягом 17 років. Вона лікує дітей із вадами серця. Ось так вона підписана на сайті Центру дитячої кардіології: Завідуюча відділенням рентгенангіографії та ендоваскулярної хірургії, кандидат медичних наук, лікар-хірург серцево-судинний вищої кваліфікаційної категорії.