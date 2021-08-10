У Литві влаштували протест проти обов’язкової вакцинації та COVID-паспортів. Люди вимагають відставки уряду

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Delfi

У Литві під будівлею парламенту у Вільнюсі зібралися на акцію протесту кілька тисяч людей. Вони вимагають скасувати COVID-паспорти та обов’язкову вакцинацію.

Про це пише Delfi.

За даними поліції, на акцію зібралися близько 4,5 тисяч людей, хоча заявлена кількість була близько тисячі.

«За підрахунками поліції, зібралося 4 500 — 5 000 людей. Наразі жодних інцидентів не було зафіксовано. Здається, комусь стало погано, викликали швидку», — розповіли правоохоронці.

Більшість людей негативно ставляться до вакцинації і вимагають скасувати її обов’язковість для працівників деяких галузей. Також вони закликають уряд подати у відставку.

«Моя мама мала щеплення, оскільки працює в медгалузі, тітка теж. Встановили, що вакцина допомогла раку. Дочка не зможе ходити в університет, оскільки нещеплена, другий курс. Треба робити щеплення, а зʼясували, чи зможе вона після цього народжувати?» — розповіла одна з учасниць протесту.

Серед вимог протестувальників також скасувати постанови уряду про режим надзвичайної ситуації, про обов’язкове тестування та про введення нових обмежень для невакцинованих.