Член ТКГ Гармаш: Убивство українців у колонії «ДНР» сталося через кримінальні розбірки
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Pikist
Член української делегації у Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Сергій Гармаш заявив, що смерть двох українців у Кіровській виправній колонії в «ДНР» сталася через кримінальні розбірки.
Про це він написав у своєму Facebook.
Гармаш зазначив, що наразі немає підтвердження щодо третьої смерті, тому точно можна говорити про загибель двох громадян України.
«За моєю інформацією, яка збігається з тією, що є в наших компетентних органах, мотивом конфлікту, що призвів до загибелі людей, є кримінальні розбірки. На ґрунті «бізнесу», якщо це так можна назвати. Відомо, що в цій колонії активно процвітає телефонне та інтернет-шахрайство. Звісно, це не може відбуватися без відома адміністрації, оскільки і доступ до інтернету і телефонний звʼязок— залежать від неї», — пояснив він.
За словами Гармаша, таке шахрайство взагалі заохочується адміністрацією колонії як спосіб заробітку та залучення коштів на окуповану територію. Він вважає, що саме тому бойовики «ДНР» відмовляються віддавати засуджених на підконтрольну Україні територію, тому що вони приносять гроші.
«На жаль, пенітенціарна система (якщо, звичайно, так можна говорити стосовно до території, захопленої терористами), навіть «офіційна», без урахування «ізоляцій», тортур і підвалів, є зоною повного свавілля. Туди немає доступу міжнародних організацій і «закон» там, по суті, не працює. Тобто, потрапляючи туди, люди позбавляються будь-яких прав і захисту», — підкреслив Гармаш.
- 9 серпня уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила, що у колонії на непідконтрольній території були вбиті троє громадян України. Наразі відомі імена двох убитих — це дзюдоїст із Запоріжжя Євген Сотников, судимий за вбивство 18-річного хлопця, і Олександр Давидов. Інформацію про третього вбитого бойовики приховують.
- Вбивство трьох українців, які відбували покарання у Кіровській виправній колонії № 33, що розташована на окупованій бойовиками «ДНР» території, розглянуть на найближчому засіданні Тристоронньої контактної групи (ТКГ), запланованому на 25 серпня.