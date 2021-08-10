В Україні видадуть книгу Данте з ілюстраціями українського художника Ройтбурда
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
-
Ратинський В'ячеслав / УНІАН
У 2021 році в Україні вийде друком книга Данте Алігʼєрі «Божественна комедія» з ілюстраціями українського художника Олександра Ройтбурда.
Про це розповів генеральний директор видавництва «Фоліо» Олександр Красовицький, повідомляє «Суспільне Культура».
«Маю надію, що видання буде в цьому році. Значну частину ілюстрацій Олександр нам встиг запропонувати. Проєктом займається відомий мистецтвознавець Артур Рудзицький. Переклад Євгена Дробязка. Можливо, «Божественна комедія» буде видана у двох томах», — розповів Красовицький про проєкт, який вони з Ройтбурдом не встигли завершити за життя митця.
Також в Україні вийде друком збірка віршів Ройтбурда «Вірші дилетанта», яку почали готувати до друку ще за життя художника. Про це розповів письменник і друг митця Сергій Жадан.
Ройтбурд проілюстрував збірку віршів Жадана «Тамплієри», яка вийшла друком у 2016 році. Тоді художник розповідав, що «вирішив не ілюструвати буквально конкретні тексти, а створити таку собі сюїту за мотивами власних робіт різних років, образи яких, за його відчуттями, перегукуються з поезією Сергія».
Нагадаємо, 8 серпня Олександр Ройтбурд помер на 60-му році життя. Він вважається одним із основних художників «Української нової хвилі» — постмодерністської течії, що виникла в живописі в 1980—1990-х роках на тлі розпаду СРСР, перебудови та становлення незалежної України.
- Ройтбурд народився у 1961 році в Одесі, закінчив художньо-графічний факультет Одеського педагогічного інституту. Наприкінці 2017 року Ройтбурд виграв конкурс на посаду директора Одеського художнього музею. Попри спротив депутатів облради, які не проголосували за його кандидатуру, 19 березня 2018 року Одеська облдержадміністрація уклала з ним контракт на 5 років.
- Ройтбурда одразу ж звинуватили в тому, що він порнограф, малює картини фекаліями і ненавидить Одесу. 4 вересня 2019 року Одеська обласна рада звільнила художника з посади директора музею. А вже 7 вересня в Одесі городяни пікетували будівлю облдержадміністрації з вимогою повернути Ройтбурда на посаду. Міністерство культури теж вважало, що Ройтбурда звільнили безпідставно.
- 10 лютого 2020 року Приморський районний суд Одеси скасував рішення облради про звільнення художника, і Ройтбурд залишився директором музею. Але згодом апеляційний суд скасував це рішення.
- 18 грудня 2020 року Одеська облрада все-таки поновила Ройтбурда на посаді керівника музею.