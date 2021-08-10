В Алжирі почалися лісові пожежі. Є перші загиблі
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Twitter / AYA
В Алжирі, на схід від столиці країни, у лісовому масиві почалися масштабні пожежі. Уже відомо про перших загиблих від вогню.
Про це пише Reuters.
За останніми даними, четверо людей загинули і троє отримали поранення під час пожеж у гірських регіонах.
Пожежники намагаються за допомогою гелікоптерів стримати розповсюдження вогню у провінції Тізі Узу. Деякі пожежі виникали біля населених пунктів, через що місцевим довелося тікати.
- У Греції лісові пожежі вирують від минулого вівторка, 27 липня. Небезпечною була ситуація неподалік Афін у районі населених пунктів Стамата та Родополіс. Вогонь пошкодив десятки будинків і автомобілів. Швидко впоратися з пожежею рятувальникам заважав сильний вітер. До лікарень потрапили кілька десятків людей, які надихалися диму.
- Крім того, лісові пожежі вирують в Італії, Албанії та Туреччині.