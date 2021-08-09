Жертвам фінансиста Джеффрі Епштейна, якого звинувачували у торгівлі людьми, виплатили понад $120 млн

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Жертвам фінансиста Джеффрі Епштейна, якого звинувачували в педофілії та організації проституції, виплатили понад $121 мільйон компенсацій.

Про це пише BBC.

Незалежний адміністратор фонду, який утворили зі статків Епштейна, заявив, що він отримав майже вдвічі більше вимог компенсації, ніж очікувалось. При цьому кілька потерпілих відхилили пропозицію компенсації й будуть позиватися до суду.

Після смерті фінансиста розпорядники його статками, які оцінюються у $600 мільйонів, заснували фонд і попросили потерпілих зв’язатися з ними. З 225 осіб, які відгукнулися, 150 були визнані судом постраждалими. За словами адміністратора фонду Джордани Фельдман, погодилися на компенсацію близько 92% жертв.

«Я пишаюся тим, чого нам вдалося досягти за допомогою цієї програми, але також визнаю, що жодні гроші не зможуть стерти роки болю, якого ці жертви зазнали через Джеффрі Епштейна», — заявила Фельдман.

Що відомо про Епштейна?

Джеффрі Епштейна вперше заарештували у 2008 році. Він був засуджений за секс із неповнолітніми й організацію проституції. Після 13 місяців у вʼязниці фінансист уклав угоду з прокуратурою і вийшов на свободу. У 2019 році йому висунули нові звинувачення — у торгівлі людьми.

На початку липня 2019 року стало відомо, що ФБР виявило в записній книзі Епштейна тисячі імен відомих людей, політиків, кінозірок і бізнесменів. Зокрема, там були імена колишнього премʼєр-міністра Великої Британії Тоні Блера, лідера групи The Rolling Stones Міка Джаггера, мільярдера Річарда Бренсона, барона і політика Лейбористської партії Пітера Мандельсона, герцогині Йоркської Сари Фергюсон та інших відомих осіб Сполученого Королівства. Це запустило низку звинувачень і підозр на адресу відомих особистостей у тому, що вони могли користуватися послугами Епштейна.

Мільярдера затримали 7 липня, а вже 10 серпня 2019 року Епштейн вчинив самогубство в тюрмі. Його тіло знайшли в камері, де він відбував покарання.

У липні 2020 року у США затримали Гіслейн Максвелл — помічницю покійного фінансиста Джеффрі Епштейна. Її також звинувачували у торгівлі людьми.