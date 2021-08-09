Грета Тунберг знялася для обкладинки Vogue, принагідно звинувативши моду у шкідливому впливі на довкілля
- Автор:
- Олег Панфілович
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Finnbarr Webster / Getty Images
Шведська екоактивістка Грета Тунберг знялася для журналу моди Vogue Scandinavia, принагідно звинувативши цю індустрію у величезному впливі на погіршення процесу змін клімату.
Про це пише «BBC Україна».
За словами Тунберг, фешн-бренди мають взяти на себе частину відповідальності за те, як їхня продукція впливає на довкілля. Пізніше у своєму Twitter вона звинуватила деякі бренди у «грінвошингу» — «зеленому піарі», коли компанії нібито намагаються показати свою продукцію і виробництво екологічним.
«Індустрія моди має велиезний вплив на кліматичну і екологічну катастрофу, не кажучи вже про її згубний вплив на велику кількість робітників і спільнот, яких експлуатують по всьому світу, щоб люди могли насолоджуватися швидкою модою, яку багато хто вважає одноразовою», — вважає Тунберг.
Автор Vogue Scandinavia Том Паттінсон назвав Тунберг «голосом покоління», який дає настанови політичним лідерам, і найбільш упізнаваною активісткою останніх трьох років.
В інтервʼю журналу Тунберг розповіла, що востаннє купувала собі новий одяг три роки тому і «це був секонд-хенд». «Я просто позичаю речі у знайомих», — пояснила вона.
- Уперше Грета вийшла на протест проти змін клімату в серпні 2018 року, коли їй було 15 років. Щодня замість уроків вона приходила під стіни шведського парламенту з плакатом «Шведський страйк за клімат». Таким чином вона сподівалася домогтися від парламентаріїв зниження викидів вуглекислого газу згідно з Паризькою кліматичною угодою. Після парламентських виборів Грета протестувала лише по пʼятницях.
- Незабаром завдяки соцмережам і ЗМІ одиночні страйки Грети Тунберг переросли у світові акції під назвою Fridays For Future («П’ятниці заради майбутнього»). Журнал TIME у 2019 році назвав Грету людиною року.
- У червні повідомлялося, що екоактивістка Грета Тунберг повернулася під будівлю парламенту Швеції, щоб відновити свій традиційний п’ятничний протест за клімат.