Український гімнаст Верняєв оскаржив рішення про відсторонення від змагань у спортивному арбітражі
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Oleg Verniaiev / Instagram
Український гімнаст та олімпійський чемпіон Олег Верняєв, якого дискваліфікували на чотири роки через мельдоній у крові, оскаржив це рішення в Спортивному арбітражному суді (CAS) в Швейцарії.
Про це спортсмен повідомив на своїй сторінці в Instagram.
«Практично чотири тижні тому я писав про рішення арбітражу GEF дискваліфікувати мене на чотири роки. Ми з командою подали апеляційну скаргу в CAS», — написав олімпієць.
За словами Верняєва, нині суд розглядає скаргу і вирішує, чи відкривати провадження.
- У січні стало відомо, що українського гімнаста та олімпійського чемпіона Олега Верняєва відсторонили від міжнародних змагань. Тоді ані Федерація, ані сам спортсмен не могли пояснити причину. У Міжнародній федерації гімнастики зазначили, що відсторонення триватиме до закінчення певної процедури.
- Олег Верняєв — український чемпіон зі спортивної гімнастики та олімпійський призер. У 2014 році він став чемпіоном світу з гімнастики на паралельних брусах, а в інші роки здобував срібло та бронзу. На Олімпіаді-2016 здобув золоту медаль на паралельних брусах та срібну в абсолютній першості. Також отримував низку золотих, срібних та бронзових медалей на Чемпіонаті Європи та Європейських іграх.