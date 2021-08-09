До співбесіди на очільника Бюро економічної безпеки допущені 12 кандидатів. Серед них голова ДФС і депутат
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
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На другий етап конкурсу на посаду голови Бюро економічної безпеки (БЕБ) допущені 12 кандидатів — 13 серпня їм потрібно пройти співбесіду.
Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на затверджений перелік Комісії з відбору.
До другого етапу з максимальною кількістю балів (вісім), набраних на тестуванні, проходять голова Державної фіскальної служби Вадим Мельник, начальник відділу детективів з виявлення неправомірної вигоди і незаконного збагачення НАБУ Анна Горбенко і державний експерт з питань цифровізації при Міністерстві інфраструктури Сергій Маштабей.
З сімома балами також допущені член Ради Нацбанку Василь Горбаль, керівник управління аналітики та обробки інформації НАБУ Раджамі Джан, колишній в. о. голови ДФС Сергій Солодченко, а також депутат від «Слуги народу» Юлія Яцик.
Пыд час співбесіди кандидати повинні будуть дати відповіді на ситуаційні завдання, представити своє бачення місії нового органу і принципів його роботи, а також план на початок роботи БЕБ.
- Верховна Рада 28 січня 2021 року прийняла закон «Про Бюро економічної безпеки України». Його діяльність буде координувати Кабінет міністрів. Тому в Україні ліквідують податкову міліцію, економічні підрозділи СБУ і Нацполіції — замість них буде БЕБ. Новий орган повинен почати роботу 25 вересня. ДФС припинить своє існування на наступний день.
- Заявки на голову БЕБ подали 59 кандидатів, з яких 11 відхилили на першому етапі. Серед них була заявка екссекретаря РНБО Данилюка. Він через суд вимагає зупинити конкурс. До цього через конкурс він побився із радником голови Офісу президента Миловановим.