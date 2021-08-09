У Тернополі в дитсадку отруїлися діти, двох госпіталізували
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Немеш Янош / УНІАН
У дитсадку Тернополя отруїлися діти, двох із них забрали до лікарні.
Про це повідомили в Тернопільському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України.
Як зазначається, спалах кишкової інфекції стався 6 серпня. Наразі постраждали шестеро дітей, із них двоє перебувають на стаціонарному лікуванні, решта лікуються амбулаторно.
За даними центру, стан дітей середній та легкий.
Фахівці МОЗ та Держпродспоживслужби в Тернопільській області проводять епідрозслідування — обстежили контактних осіб, взяли проби харчових продуктів, питної води, змивів із об’єктів довкілля, а також провели заключну дезінфекцію.
- Раніше у готелі Bugaz Sea View в Одеській області сталося масове отруєння дітей. Девʼять осіб віком до 15 років госпіталізували з підозрою на гостру кишкову інфекцію.
- До цього з готелю «Таємниця Карпат» в селі Яблуниця на Прикарпатті через різке погіршення стану здоров’я госпіталізували 16 дітей та одного дорослого. Згодом до лікарні поклали ще одного дорослого.