Молдова відкликала з Росії свого посла Головатюка. Його звинувачували у домаганнях

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Tribuna.md

Уряд Молдови відкликав з посади посла у Росії Володимира Головатюка. ЗМІ повідомляли, що він домагався однієї зі співробітниць дипмісії і голяка бігав посольством.

Про рішення його відкликати повідомила премʼєр Молдови Наталія Гаврилиця 9 серпня, цитує BBC.

Раніше у МЗС наголошували, що пропозиція відкликати Головатюка стосується «аспектів його роботи як посла», а не відносин між двома країнами.

Напередодні у молдовських ЗМІ та Telegram-каналах з’явилися свідчення співробітниці посольства. Вона зазначила, що Головатюк заманив її у службову квартиру та почав домагатися. У звʼязку з цим Молдова наприкінці липня вирішила відкликати його для консультацій.

Сам посол про жодні скандали не чув, а своє відкликання пов’язує зі зміною влади (за останній рік у країні змінився президент та премʼєр-міністр).

Головатюка призначили послом у Росії у грудні 2020 року. Він є представником партії соціалістів колишнього проросійського президента Молдови Ігоря Додона.