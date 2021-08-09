Axios: Байден призначив спецпредставника щодо «Північного потоку — 2». Ним став противник проєкту, який працював у «Нафтогазі»

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IRENA / Flickr

Президент США Джо Байден призначив свого колишнього радника Амоса Хохштейна посланником Держдепартаменту з питань енергетики. Він буде відповідати за реалізацію американо-німецької угоди щодо газопроводу «Північний потік — 2».

Про це 9 серпня повідомило видання Axios з посиланням на власні джерела, які знайомі з цим рішенням.

Хохштайн був одним з основних противників «Північного потоку — 2», а також працював у наглядовій раді української компанії «Нафтогаз». Видання припускає, що, ймовірно, цим призначенням Байден хоче стримати хвилю критики, яку через цю угоду підняли в Конгресі не тільки республіканці, а й деякі демократи.

Джерела, які знають Хохштейна, здивовані, що він погодився взяти на себе роботу, яка настільки внутрішньо суперечить його позиції про те, що трубопровід являє собою «екзистенційну кризу, з якою стикається Україна».

IRENA / Flickr

Офіційний представник Байдена заявив, що призначення ще перебуває у розробці.

Хохштейн очолював відділ міжнародних відносин у сфері енергетики та бюро енергоресурсів Держдепу при адміністрації Барак Обами. У 2017 році його призначили у наглядову раду української газової компанії «Нафтогаз». Там він працював над антикорупційними реформами. У жовтні 2020 році Хохштайн оголосив про вихід із наглядової ради, пославшись на те, що український уряд не відмовляється від корупції.