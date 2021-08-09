Італійська поштова служба перехопила лист для Папи Римського із кулями всередині
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
-
Catholic Church England and Wales / Flickr
У Мілані правоохоронці вилучили лист із трьома кулями, який був адресований Папі Римському. Про це 9 серпня повідомило агентство Associated Press.
Лист надіслали з Франції. Його перехопили поштові службовці вночі на сортувальному пункті у передмісті Мілана.
Конверт був підписаний від руки: «Папа, Ватикан, площа Святого Петра, Рим» і містив три кулі, імовірно для пістолета, і повідомлення, що стосується фінансових операцій у Ватикані.
Розслідування триває, а Ватикан поки не дає коментарів.
- Папа Римський призначив нового посла Святого Престолу в Україні — ним став литовець Вісвалдас Кулбокас. Апостольська нунціатура в незалежній Україні була утворена в 1992 році указом Іоанна Павла II. Першим нунцієм став Антоніо Франко.