Прокуратура передала у суд справу про вибух у житловому будинку на Позняках

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Пресслужба ДСНС України

Столична прокуратура завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо пʼяти службових осіб «Київгазу» за фактом вибуху у житловому будинку на Позняках, що стався 21 червня 2020 року.

Про це інформує пресслужба Київської міської прокуратури.

Згідно з матеріалами досудового розслідування, вибух газу, що призвів до обвалу будинку, стався через порушення вимог низки нормативно-правових актів.

Зокрема, йдеться про порушення «Правил безпеки систем газопостачання», «Кодексу газорозподільних систем» та інших в частині встановлення технологічної перемички (байпасу) у внутрішньобудинковий газопровід замість знятого лічильника газу. Це підтвердила експертиза.

Серед підозрюваних — перший заступник голови правління АТ «Київгаз», троє головних інженерів Управлінь експлуатації газового господарства та начальник служби охорони праці.

Дії службовців кваліфікували за статтею про порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей.

Наразі матеріали кримінального провадження відкрили для ознайомлення. Після цього обвинувальний акт скерують до суду для розгляду по суті.

Обвал будинку заподіяв мешканцям квартир матеріальну шкоду на суму понад 53 мільйона гривень.