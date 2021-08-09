Посол Великої Британії: Прохід есмінця біля берегів Криму продемонстрував важливість міжнародного права

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Twitter / HMS Defender

Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс розповіла деталі проходу британського есмінця Defender біля берегів анексованого Криму, коли російський флот зупиняв корабель пострілами та бомбами.

Про це вона розповіла в інтерв’ю BBC.

За її словами, есмінець обрав найкоротший шлях між Одесою та Грузією по міжнародно визнаному коридору. Росіяни попередили екіпаж, що будуть супроводжувати британський корабель.

«Але якщо подивитися на наслідки, то найголовніше, що це продемонструвало важливість міжнародного права. Коли британський корабель проходив міжнародно визнаним маршрутом, це свідчило: міжнародне морське право існує і воно робить цей прохід можливим», — зазначила посол.

Сіммонс підкреслила, що таким чином британський корабель продемонстрував, що міжнародне право існує не просто так, а відповідними коридорами можна користуватися у мирних цілях.