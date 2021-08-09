Посол Великої Британії: Прохід есмінця біля берегів Криму продемонстрував важливість міжнародного права
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Twitter / HMS Defender
Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс розповіла деталі проходу британського есмінця Defender біля берегів анексованого Криму, коли російський флот зупиняв корабель пострілами та бомбами.
Про це вона розповіла в інтерв’ю BBC.
За її словами, есмінець обрав найкоротший шлях між Одесою та Грузією по міжнародно визнаному коридору. Росіяни попередили екіпаж, що будуть супроводжувати британський корабель.
«Але якщо подивитися на наслідки, то найголовніше, що це продемонструвало важливість міжнародного права. Коли британський корабель проходив міжнародно визнаним маршрутом, це свідчило: міжнародне морське право існує і воно робить цей прохід можливим», — зазначила посол.
Сіммонс підкреслила, що таким чином британський корабель продемонстрував, що міжнародне право існує не просто так, а відповідними коридорами можна користуватися у мирних цілях.
- 23 червня Міноборони Росії заявило, що британський HMS Defender порушив кордони РФ біля кримського мису Фіолент і був розвернутий попереджувальними пострілами прикордонного катера. Літак Су-24М нібито скинув чотири бомби на хід есмінця. Есмінець йшов стандартним міжнародним маршрутом з Одеси до Грузії.
- У Міноборони Великої Британії спростували заяву російського відомства. Там зазначили, що попереджувальних пострілів не було, а корабель здійснював мирний прохід через територіальні води України. У Пентагоні теж назвали фальшивими заяви росіян.
- 27 червня на автобусній зупинці знайшли секретні документи Міністерства оборони, що містять детальну інформацію про есмінець Defender і британські збройні сили.