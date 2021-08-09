Росія відновила авіасполучення з єгипетськими курортами. У Хургаді туристів зустрічали із квітами та солодощами

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Youhana Nassif / Unsplash

До Єгипту вперше за 6 років відправився з Росії прямий авіарейс. Літак вилетів до міста Хургада вранці понеділка, 9 серпня.

Про це повідомляє російське інформаційне агентство РИА Новости.

Вилетів літак авіакомпанії EgyptAir із Москви з 298 пасажирами на борту. Продажі турів почалися 26 липня і користувалися високим попитом — вільних місць на рейсі не було.

Сама ж авіакомпанія EgyptAir показала, як зустрічала російських туристів: із квітами, кульками та солодощами.

Зазначимо, що з 9 серпня росіяни зможуть дістатися повітряним шляхом з Москви без пересадок і до єгипетського курорту Шарм-еш-Шейх. Заборону на чартерні рейси з Росії до Єгипту скасував президент РФ Володимир Путін 8 липня 2021 року.

Нагадаємо, що авіасполучення між Росією та Єгиптом було припинено в кінці 2015 року після катастрофи над Синайським півостровом російського пасажирського літака, що виконував чартерний рейс з Шарм-ель-Шейха до Санкт-Петербурга. В катастрофі загинули 224 людини, серед них були і четверо українців. Пізніше влада Єгипту визнала, що падіння літака сталося в результаті теракту. Відповідальність за вибух бомби, яку заклали на борту лайнера, взяли на себе терористи «Ісламської держави».

Через три роки після трагедії, у 2018-му, були відновлені регулярні рейси до Каїру, але продовжувала діяти заборона на польоти чартерів на курорти.