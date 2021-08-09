Шеф-редактор The Insider Доброхотов пояснив провали російських спецслужб «зворотним відбором»: Самі силовики лають систему

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Youtube / PolitRussia

Засновник і шеф-редактор російського онлайн-видання The Insider, яке займається спільними розслідуванням із Bellingcat, Роман Доброхотов розповів про низький професійний рівень російських силовиків, адже талановиті там не уживаються.

Про це він розповів в інтервʼю «Бабелю».

«Все дійсно вказує на те, що професійний рівень силовиків у середньому низький, і це відбувається через зворотний відбір. Тобто розумні і талановиті люди з цією системою погано уживаються і важко просуваються карʼєрними сходами. Потрібно бути слухняним виконавцем, лизоблюдом, ініціатива карається. Самі силовики лають свою систему, проклинають керівництво. Система дисфункціональна», — зазначив Доброхотов.

Він вважає, що корінь цієї проблеми лежить у тому, що в Росії історично, ще від декабристів, влада усуває силовиків від можливості впливати на політичну ситуацію. І силовики з органу, де є інтелект, уявлення про майбутнє і минуле, «перетворюються на щось, що володіє лише спинним мозком».

Доброхотов розповів, що керівництво силових органів «просто у маразмі», вони всі прихильники конспірологічних гіпотез.

«Майже всі ГРУшники-отруйники, яких ми викрили, — це хлопці, які виросли в далеких селах, отримали дуже посередню військову освіту, потім на два роки їх відправляють у військову академію і далі — відразу труїти Скрипаля. Тому є Джеймс Бонд, а є Боширов і Петров», — додав розслідувач.