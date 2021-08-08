Лісові пожежі у Греції: українські пожежники врятували від вогню два селища

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Пресслужба ДСНС

Українські пожежники, які прибули у Грецію для допомоги в гасінні лісових пожеж, врятували від вогню два селища.

Про це пише ДСНС у своєму Facebook.

«Упродовж 7 серпня зведеним загоном ДСНС чисельністю 100 осіб у Греції ліквідовано окремі осередки пожежі по фронту 2 250 м, глибиною до 200 м, врятовані два населені пункти — селища Спатарі та Метохи (27 житлових будинків, одна культова споруда, 33 господарчі будівлі, одне зерносховище, один притулок для собак, 54 вулики й отара овець)», — йдеться в повідомленні.

Там зазначили, що роботи з ліквідації пожеж тривають.