Прем’єр Шмигаль: Україна перейде на режим «без паперів» через три місяці

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Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна перейде на режим «без паперів» через три місяці.

Про це він написав у своєму Facebook.

«Україна перейде в режим «без паперів» через три місяці. Цього тижня президент Володимир Зеленський підписав закон про переведення всіх публічних послуг в онлайн. Жоден державний орган не зможе більше вимагати паперової довідки, оскільки вся інформація міститиметься в електронних реєстрах», — зазначив Шмигаль.

За його словами, завдяки цьому режиму суттєво збільшиться кількість електронних послуг, а корупційна складова буде знищена.