Прем’єр Шмигаль: Україна перейде на режим «без паперів» через три місяці
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Free-Photos / Pixabay
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна перейде на режим «без паперів» через три місяці.
Про це він написав у своєму Facebook.
«Україна перейде в режим «без паперів» через три місяці. Цього тижня президент Володимир Зеленський підписав закон про переведення всіх публічних послуг в онлайн. Жоден державний орган не зможе більше вимагати паперової довідки, оскільки вся інформація міститиметься в електронних реєстрах», — зазначив Шмигаль.
За його словами, завдяки цьому режиму суттєво збільшиться кількість електронних послуг, а корупційна складова буде знищена.
- У жовтні минулого року президент Зеленський анонсував в Україні з 2021 року режим paperless — державні органи будуть приймати від громадян документи і довідки в електронному вигляді. Він пообіцяв, що у громадян не будуть просити ніяких паперових довідок і виписок.
- Верховна Рада ухвалила відповідний законопроєкт 15 липня. За — 238 депутатів.