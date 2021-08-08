У Криму російські силовики зірвали богослужіння у храмі ПЦУ
- Автор:
- Олег Панфілович
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Володимир Шуваєв / «Бабель»
Російські силовики в окупованому Криму зірвали богослужіння у храмі Православної церкви України.
Про це у Facebook повідомив представник президента в Криму Антон Кориневич.
«Сьогодні знову представники окупаційної адміністрації Російської Федерації вчиняють незаконні дії проти Кримської єпархії Православної церкви України, не дають проводити богослужіння і складають «протоколи». Порушення прав віруючих, свободи совісті та віросповідання є системними порушеннями прав і свобод людини з боку окупаційної адміністрації РФ на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя», — заявив він.
Головний редактор газети «Кримська світлиця» Андрій Щекун розповів, що подія трапилася в селі Балки Білогірського району.
«Зранку варварськи «силовики центру по боротьбі з екстремізмом» увірвалися до храму і зірвали богослужіння, що здійснював архимандрит Даміан в селі Балки Білогірського району», — повідомив він.
Видання «Голос Криму» повідомило, що настоятеля монастиря архимандрита Даміана змусили зупинити ранкове богослужіння. Свої дії «силовики» пояснюють тим, що настоятель храму здійснює нібито незаконні дії, звершуючи молитву в приміщенні, що не відповідає російському законодавству. Діють вони за рішенням «Міністерства юстиції Республіки Крим».
«Службу заборонили проводити, всіх змусили вийти на подвірʼя монастиря і почали складати протоколи», — повідомив митрополит Сімферопольський та Кримський ПЦУ Климент.
Чоловічий монастир Святого Димитрія Солунського є одним із семи парафіяльних структур ПЦУ, які залишилися та надалі здійснюють молебні в окупованому Криму.
- Із 2019 року в Криму триває боротьба за кафедральний собор Святих Володимира і Ольги в Сімферополі, де проводить богослужіння громада Кримської єпархії УПЦ КП, що перейшла до Православної церкви України (ПЦУ). Російське Міністерство майнових і земельних відносин Криму в лютому 2019 року зажадало від ПЦУ звільнити будівлю собору, пояснивши це закінченням терміну дії договору з Кримською єпархією УПЦ КП. У березні 2019 року російська влада в окупованому Криму подала на ПЦУ до суду, щоб забрати собор.
- 23 липня архієпископ Климент повідомив, що російські судові пристави вручили йому постанову про знесення храму ПЦУ в Євпаторії.
- У серпні Верховний суд Росії відмовився переглянути рішення про виселення громади, і ПЦУ почала вимагати нових санкцій проти РФ.