З Олімпіади дискваліфікували німецьку тренерку, яка кулаком вдарила коня

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З Олімпійських ігор у Токіо вигнали німецьку тренерку з сучасного пʼятиборства Кім Райзнер за те, що вона вдарила коня під час змагань.

Про це йдеться у заяві Міжнародного союзу сучасного пʼятиборства від 7 серпня, а вже деталі інциденту повідомляє The Guardian.

У пʼятницю, 6 серпня, на змаганні жінок-пʼятиборців Райзнер під час конкурсу кілька разів ударила кулаком коня Saint Boy, на якому виступала німецька пʼятиборка Анніка Шлой. У підсумку виконком Союзу видав Райзнер чорну карту — це означає дискваліфікацію на решту змагання.

«Виконавчий комітет Міжнародного союзу сучасного пʼятиборства дав чорну картку тренеру збірної Німеччини Кім Райзнер, дискваліфікувавши її на решту змагань в Токіо-2020. [...] Її дії були визнані порушенням правил змагань», — йдеться у заяві організації.

Спортсменам дається всього 20 хвилин, щоб познайомитись з незнайомим конем перед їх раундом. Saint Boy вже відмовлявся стрибати для іншої вершниці, російської учасниці Гульназ Губайдулліної. Врешті Анніка Шлой лідирувала з великим відривом після плавання та фехтування, але вона не впоралася з верховою їздою і залишилася без медалі.

Німецька група спортсменів Athleten Deutschland заявила, що сучасному пʼятиборству слід подумати про зміну своїх правил, «щоб забезпечити захист тварин і відповідні умови змагань для спортсменів у майбутньому».