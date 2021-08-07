Amazon розіграє $500 тисяч та автомобілі серед вакцинованих співробітників
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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David Ryder / Getty Images
Компанія Amazon розіграє серед своїх вакцинованих працівників грошовий приз у розмірі $500 тисяч, автомобілі та путівки.
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на копію оголошення.
Компанія організовує лотерею під назвою Max Your Vax. У конкурсі розіграють 18 призів, які компанія оцінює майже у $2 мільйони: дві грошові премії по $500 тисяч, шість нагород по $100 тисяч, пʼять нових автомобілів і пʼять путівок. Раніше Amazon пропонувала працівникам $80 за щеплення.
«Ми твердо переконані у тому, що кращий спосіб захистити наших безпосередніх співробітників і суспільство від COVID-19 — це вакцинація», — заявила представник Amazon Келлі Нантел в електронному листі.
Конкурс Amazon відкритий для безпосередніх співробітників. В основному це люди, які працюють на складах та інших обʼєктах логістики, але також і з погодинною оплатою в продуктових магазинах Whole Foods Market і Amazon Fresh і в центрах обробки даних Amazon Web Services.
Окрім цього, через штам «Дельта» з 9 серпня працівники повинні будуть носити маски на своїх логістичних обʼєктах, незалежно від статусу вакцинації (до цього вакциновані працівники могли працювати на Amazon без масок).
- Компанія Amazon не перша, хто роздає призи за вакцинацію. У США у деяких штатах за щеплення платять $100, Гонконг пропонував золоті злитки і діамантовий годинник Rolex, Британія — знижки на таксі та продукти, а в Україні у столиці за вакцинацію від коронавірусу у ТРЦ Blockbuster Mall видаватимуть безкоштовні квитки на футбольні матчі.