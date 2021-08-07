Amazon розіграє $500 тисяч та автомобілі серед вакцинованих співробітників

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Компанія Amazon розіграє серед своїх вакцинованих працівників грошовий приз у розмірі $500 тисяч, автомобілі та путівки.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на копію оголошення.

Компанія організовує лотерею під назвою Max Your Vax. У конкурсі розіграють 18 призів, які компанія оцінює майже у $2 мільйони: дві грошові премії по $500 тисяч, шість нагород по $100 тисяч, пʼять нових автомобілів і пʼять путівок. Раніше Amazon пропонувала працівникам $80 за щеплення.

«Ми твердо переконані у тому, що кращий спосіб захистити наших безпосередніх співробітників і суспільство від COVID-19 — це вакцинація», — заявила представник Amazon Келлі Нантел в електронному листі.

Конкурс Amazon відкритий для безпосередніх співробітників. В основному це люди, які працюють на складах та інших обʼєктах логістики, але також і з погодинною оплатою в продуктових магазинах Whole Foods Market і Amazon Fresh і в центрах обробки даних Amazon Web Services.

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Окрім цього, через штам «Дельта» з 9 серпня працівники повинні будуть носити маски на своїх логістичних обʼєктах, незалежно від статусу вакцинації (до цього вакциновані працівники могли працювати на Amazon без масок).