Новим головним тренером збірної України з футболу стане Сергій Ребров

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Синиця Олександр / УНІАН

В Українській асоціації футболу підтвердили, що новим головним тренером збірної України з футболу стане колишній футболіст та тренер «Динамо» (Київ) Сергій Ребров.

Про це у коментарі Meta-ratings розповів очільник комітету національних збірних УАФ Мирон Маркевич.

«Користуючись нагодою, хочу побажати Сергію Реброву, якого 9 серпня призначать новим головним тренером національної збірної України, успіхів. Він на мою підтримку завжди може розраховувати», — зазначив він.

Сам же Маркевич повідомив, що залишає свою посаду в УАФ. Він хоче продовжити роботу тренером, а не функціонером.

«Після закінчення чемпіонату Європи мене все частіше переслідувала думка, що я ще не сказав свого останнього слова, як тренер. Тому і вирішив, що з роботою функціонера пора закінчувати», — підкреслив він.

Сергій Ребров завершив кар’єру футболіста у 2009 році. Він грав у «Шахтарі», «Динамо», англійських «Тоттенгемі» та «Вест Хемі». Після завершення кар’єри почав працювати асистентом у «Динамо». У 2014 році став головним тренером київського клубу, де працював до 2017 року. Потім тренував команди з Угорщини, Саудівської Аравії та ОАЕ.