Новим головним тренером збірної України з футболу стане Сергій Ребров
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
-
Синиця Олександр / УНІАН
В Українській асоціації футболу підтвердили, що новим головним тренером збірної України з футболу стане колишній футболіст та тренер «Динамо» (Київ) Сергій Ребров.
Про це у коментарі Meta-ratings розповів очільник комітету національних збірних УАФ Мирон Маркевич.
«Користуючись нагодою, хочу побажати Сергію Реброву, якого 9 серпня призначать новим головним тренером національної збірної України, успіхів. Він на мою підтримку завжди може розраховувати», — зазначив він.
Сам же Маркевич повідомив, що залишає свою посаду в УАФ. Він хоче продовжити роботу тренером, а не функціонером.
«Після закінчення чемпіонату Європи мене все частіше переслідувала думка, що я ще не сказав свого останнього слова, як тренер. Тому і вирішив, що з роботою функціонера пора закінчувати», — підкреслив він.
Сергій Ребров завершив кар’єру футболіста у 2009 році. Він грав у «Шахтарі», «Динамо», англійських «Тоттенгемі» та «Вест Хемі». Після завершення кар’єри почав працювати асистентом у «Динамо». У 2014 році став головним тренером київського клубу, де працював до 2017 року. Потім тренував команди з Угорщини, Саудівської Аравії та ОАЕ.
- 1 серпня головний тренер збірної України Андрій Шевченко повідомив про закінчення терміну контракту із національною командою. На наступний день Українська асоціація футболу підтвердила, що Андрій Шевченко пішов з посади головного тренера збірної України. Шевченко та його тренерський штаб не захотіли продовжувати контракт до кінця 2022 року, а своє рішення пояснили бажанням після чемпіонату Європи перейти на клубну роботу.