CNN: Байден запровадить нові санкції проти Білорусі у річницю сфальсифікованих виборів

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Saeima / Flickr

Адміністрація президента США Джо Байдена запровадить проти Білорусі нові санкції. Про них оголосять у річницю сфальсифікованих виборів 9 серпня.

Про це пише CNN з посиланням на власні джерела у Конгресі США.

Наразі невідомо, кого саме торкнуться санкції. Але під час зустрічі Байдена з опозиціонеркою Світланою Тихановською, остання передала йому перелік осіб та компаній, які безпосередньо контролюються Лукашенком або його оточенням. У цьому списку є важливі для економіки Білорусі нафтові та металургійні підприємства.

Дата оголошення нових санкцій була обрана на 9 серпня на знак річниці сфальсифікованих Лукашенком президентських виборів, які не визнали у ЄС та США.