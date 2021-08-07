Суд арештував членів банди рекетирів у Харківській області. Їх викрила СБУ

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Maxym Marusenko / NurPhoto via Getty Images

Шевченківський районний суд Києва арештував сімох членів банди рекетирів, яких викрила СБУ у Харківській області.

Про це повідомляє Hromadske.

Їх взяли під варту на два місяці без можливості внесення застави. Під арешт потрапили Іван Нікіфоров, Сергій Козлюк, Сергій Величко, Олег Скрипка, Кирил Крикунов, Дмитро Колесніков та Артем Субочев.

За даними слідства, у 2018 році підозрювані створили організовану злочинну групу, яка займалася рекетом. Серед членів банди були представники партії «Національний корпус», а також колишні і чинні правоохоронці.