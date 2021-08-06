Американського бізнесмена Калві засудили у Росії до 5,5 років умовно

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У Росії оголосили вироки фігурантам справи інвестиційного фонду Baring Vostok. Його засновник Майкл Калві отримав 5,5 років умовного терміну.

Про це пише Meduza.

Відповідне рішення ухвалив Міщанський суд Москви. Про умовні терміни всім фігурантам клопотала сторона обвинувачення.

Окрім Калві умовні терміни отримали операційний партнер Baring Vostok, громадянин Франції Філіпп Дельпаль, партнер фонду Ваган Абгарян, директор з інвестицій Іван Зюзін, колишній генеральний директор компанії «Перше колекторське бюро» (ПКБ) Максим Владимиров, колишній голова правління банку «Східний» Олексій Кордич і колишній директор банку по інвестицій Олександр Цакунов.

Сам Калві своєї вини не признав. Він також заявляв про невинуватість всіх інших фігурантів справи. Інвестор просив суд винести виправдувальний вирок і, таким чином, дати позитивний сигнал «про незалежність судів та захист прав інвесторів».

У чому суть справи?

Компанія Калві взяла кредит у банку «Восточный» на 2,5 млрд рублів. Калві стверджує, що погасив кредит акціями компанії IFTG. ФСБ, в свою чергу, стверджує, що ці акції коштували на той момент куди дешевше — близько 600 тисяч рублів.

На думку Калві, член ради директорів «Восточный» Шерзод Юсупов намагався таким чином відвести увагу від свого партнера Артема Аветисяна, який нібито вивів з «Юниаструм банка» значні кошти за фіктивними угодами. Справу «Юниаструма» зараз розглядає Лондонський арбітраж.