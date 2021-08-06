Україна відправила до Греції загін вогнеборців для гасіння лісових пожеж
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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МВС
Україна відправила допомогу Греції для гасіння лісових пожеж. Туди вирушив загін вогнеборців з усім необхідним спорядженням.
Про це пише пресслужба МВС.
«На виконання завдання глави держави Володимира Зеленського та рішення уряду, сотня рятувальників ДСНС із необхідним обладнанням вилетіли з аеропорту «Київ», — йдеться у повідомленні.
Загалом у зведеному загоні перебувають рятувальники з дев’яти областей України та Києва. Як зазначив очільник ДСНС Микола Чечоткін, усі вони мають досвід у гасінні різних лісових пожеж.
- У Греції лісові пожежі вирують від минулого вівторка, 27 липня. Небезпечною була ситуація неподалік Афін у районі населених пунктів Стамата та Родополіс. Вогонь пошкодив десятки будинків і автомобілів. Швидко впоратися з пожежею рятувальникам заважав сильний вітер. До лікарень потрапило кілька десятків людей, які надихалися диму.
- Крім того, лісові пожежі вирують в Італії, Албанії та Туреччині.