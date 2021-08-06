Україна відправила до Греції загін вогнеборців для гасіння лісових пожеж

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МВС

Україна відправила допомогу Греції для гасіння лісових пожеж. Туди вирушив загін вогнеборців з усім необхідним спорядженням.

Про це пише пресслужба МВС.

«На виконання завдання глави держави Володимира Зеленського та рішення уряду, сотня рятувальників ДСНС із необхідним обладнанням вилетіли з аеропорту «Київ», — йдеться у повідомленні.

Загалом у зведеному загоні перебувають рятувальники з дев’яти областей України та Києва. Як зазначив очільник ДСНС Микола Чечоткін, усі вони мають досвід у гасінні різних лісових пожеж.