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Великі штрафи і позбавлення волі. Зеленський посилив відповідальність за незаконний видобуток корисних копалин

Автор:
Катерина Кадакова
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Фото з сайту Адміністрації президента України

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про посилення відповідальності за незаконний видобуток корисних копалин.

Про це повідомили в Офісі президента.

Закон визначає незаконне видобування корисних копалин як кримінальне правопорушення і передбачає:

Окрім того, відтепер у Кодексі України про адміністративні правопорушення за самовільне користування надрами, укладення угод, які порушують право власності на надра, передбачений штраф від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів на громадян і від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів — на посадових осіб.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.