Великі штрафи і позбавлення волі. Зеленський посилив відповідальність за незаконний видобуток корисних копалин

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Фото з сайту Адміністрації президента України

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про посилення відповідальності за незаконний видобуток корисних копалин.

Про це повідомили в Офісі президента.

Закон визначає незаконне видобування корисних копалин як кримінальне правопорушення і передбачає:

штраф від 500 до 800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження чи позбавлення волі терміном до двох років — за порушення правил охорони надр, якщо це створило небезпеку для життя, здоров’я людей чи довкілля, а також незаконне видобування корисних копалин місцевого значення у значному розмірі;

штраф від 3 до 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження чи позбавлення волі терміном до трьох років — якщо вартість незаконно видобутих копалин у 100 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян або незаконно видобуваються корисні копалини загальнодержавного значення;

позбавлення волі терміном від пʼяти до восьми років — якщо злочин вчинено організованою групою або в загально небезпечний спосіб, у результаті загинула людина чи були інші тяжкі наслідки.

Окрім того, відтепер у Кодексі України про адміністративні правопорушення за самовільне користування надрами, укладення угод, які порушують право власності на надра, передбачений штраф від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів на громадян і від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів — на посадових осіб.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.