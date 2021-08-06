Погода у вихідні: синоптики прогнозують дощі на Лівобережжі й повернення спеки

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Ingo Jakubke / Pixabay

У вихідні в Україні прогнозують комфортну погоду, дощі будуть на Лівобережжі, зміщуючись на схід. З наступного тижня очікується підвищення температури повітря.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

У ніч проти 7 серпня в Україні, крім заходу та південного сходу, а в суботу вдень на Лівобережжі дощитиме, можливі грози, в окремих районах град та шквали 15—20 м/с.

У неділю, 8 серпня, опади та грози прогнозують для східної частини країни, Приазов’я та Криму. У понеділок, 9 серпня, подекуди в західних областях будуть короткочасні дощі, грози, можливі град та шквали.

Температура вночі становитиме +11...+18 °С, на півдні та сході країни — до +22 °С; вдень +23...+29 °С, у південних, східних та Дніпропетровській областях +27...+34 °С.

У понеділок, 9 серпня, синоптики прогнозують на заході 23...+29 °С, на решті території від +30 до +34 °С.