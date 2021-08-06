У Києві заплановані репетиції до Дня Незалежності. Перелік вулиць, де перекриють рух транспорту

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Пресслужба КМДА

У Києві на 18, 20 та 22 серпня заплановані репетиції параду військ до Дня Незалежності. У ці дні та під час проведення заходів (24 серпня) у місті передбачено масштабне перекриття руху транспорту.

Про це Київська міська державна адміністрація попередила 6 серпня.

У дні репетицій (18, 20, 22 серпня) із 15:30 до 18:00 буде обмежений рух транспорту на вулиці Академіка Туполєва, проспекті Перемоги, вулицях Маршала Рибалка, В’ячеслава Чорновола, Старовокзальній, Жилянській та Антоновича.

Із 15:30 до закінчення заходів (орієнтовно до 01:15) планується перекриття руху транспорту на вулиці Хрещатик, а також на:

вулиці Великій Васильківській (на ділянці від Либідської площі до вулиці Хрещатик);

Михайлівській (на ділянці від вулиці Володимирської до Майдану Незалежності);

Михайла Грушевського (на ділянці від Європейської площі до Кріпосного провулку);

Петрівській Алеї, Парковій дорозі, Володимирському узвозі, Боричевому узвозі;

Набережно-Хрещатицькій (від Боричевого узвозу зустрічною смугою до Нижнього Валу);

Набережному шосе (від Дніпровського узвозу до вулиці Набережно-Хрещатицької).

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Із 19:00 до закінчення заходів (теж орієнтовно до 01:15) тимчасово обмежать рух на вулицях Нижній Вал та Глибочицькій, Глибочицькому проїзді, вулиці В’ячеслава Чорновола, проспекті Перемоги, на Старовокзальній, Жилянській та Антоновича.

Власне під час святкування Дня Незалежності 24 серпня із 06:00 тимчасове обмеження руху транспорту буде на вулиці Академіка Туполєва, проспекті Перемоги, вулицях Маршала Рибалка, В’ячеслава Чорновола, Старовокзальній, Жилянській та Антоновича.