Китайський марсохід Zhurong зробив нові фото Червоної планети
- Автор:
- Софія Телішевська
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Китайське національне космічне управління (CNSA) опублікувало нові зображення Червоної планети, які зробив марсохід Zhurong.
Про це повідомляє China Xinhua News.
«Китайський марсохід Zhurong уже здолав 800 метрів на Червоній планеті», — йдеться в описі до світлин.
На поверхні Марса Zhurong працює уже 82 марсіанські дні та їздив по скелях, кратерах і дюнах. Наразі апарат перебуває у хорошому стані — система функціонує справно.
Нагадаємо, 23 липня 2020 року космічна місія Tianwen стартувала з космодрому Веньчан, що у провінції Хайнань на півдні Китаю. Місія складається з орбітального апарата, посадкового модуля і марсохода.
- 15 травня 2021 року китайський марсохід здійснив успішну посадку на Марсі, завдяки чому КНР стала другою країною після США, яка може досліджувати цю планету самостійно.
- Китайський марсохід повинен вивчити ґрунт і атмосферу на поверхні планети. Він також шукатиме ознаки життя, будь-які підземні води або лід.