У Києві пройдуть збори тероборони. Містян просять не хвилюватися через навчальні постріли та вибухи

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Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

У Києві з 7 до 13 серпня пройдуть навчальні збори з призовом військовозобов’язаних та резервістів. Вони будуть відпрацьовувати практичні дії з оборони столиці.

Про це 6 серпня повідомила Шевченківська районна адміністрація.

Під час навчань з 10 по 12 серпня будуть використовувати холості набої та навчальні вибухові пристрої — тож киян просять не лякатися гучних звуків. Полігони у цей час будуть в оточенні правоохоронців.

Навчання пройдуть у таких місцях:

вулиця Велика окружна навпроти ЖК «Міністерський» — виконання бойових завдань щодо оборони міста Києва;

проспект Повітрофлотський, 41, біля будівлі Солом’янської районної адміністрації — підтримка правопорядку і безпеки у місті Києві в місцях скупчення населення;

вулиця Промислова, 4, ТЕЦ-5 — охорона критично важливих об’єктів та комунікацій міста;

проспект Повітрофлотський, 41, будівля Солом’янської РДА — охорона та забезпечення надійного функціонування органів державної влади;

мала зала Голосіївської районної адміністрації — розгортання штабу району територіальної оборони;

спортивна зала Солом’янської РДА — розгортання штабу району територіальної оборони.

Нагадаємо, що 30 липня в Україні завершились міжнародні військові навчання «Три мечі». На них відпрацьовували стрільби зі стрілецької зброї та польоти на гелікоптерах. Також застосовували і бронетехніку.