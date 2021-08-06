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У Києві пройдуть збори тероборони. Містян просять не хвилюватися через навчальні постріли та вибухи

Автор:
Ангеліна Шеремет
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Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

У Києві з 7 до 13 серпня пройдуть навчальні збори з призовом військовозобов’язаних та резервістів. Вони будуть відпрацьовувати практичні дії з оборони столиці.

Про це 6 серпня повідомила Шевченківська районна адміністрація.

Під час навчань з 10 по 12 серпня будуть використовувати холості набої та навчальні вибухові пристрої — тож киян просять не лякатися гучних звуків. Полігони у цей час будуть в оточенні правоохоронців.

Навчання пройдуть у таких місцях:

Нагадаємо, що 30 липня в Україні завершились міжнародні військові навчання «Три мечі». На них відпрацьовували стрільби зі стрілецької зброї та польоти на гелікоптерах. Також застосовували і бронетехніку. 