У Великій Британії заарештували 11 підозрюваних у цькуванні футболістів збірної Англії

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England|Twitter

Британська поліція заарештувала 11 осіб в звʼязку з расистськими образами на адресу англійських футболістів після поразки у фіналі Чемпіонату Європи.

Про це пише CNN.

Британське футбольне поліцейське управління (UKFPU) почало розслідування злочинів на ґрунті ненависті після расистських коментарів на адресу деяких темношкірих гравців Англії відразу після фінального матчу проти Італії 11 липня.

Підрозділ отримав понад 600 повідомлень про подібні випадки від приватних осіб, благодійних організацій, клубів та інших організацій. З 207 повідомлень, визнаних кримінальними, 123 аккаунти належали особам за межами Великої Британії. Поліція повідомила, що ці дані обробляються і передаються до відповідних країни для вжиття заходів.

Поліція також виявила, що власники 34 акаунтів, з яких ображали гравців, перебувають у Великій Британії, і 11 з них вже заарештовані. «Є люди, які вірять, що вони можуть сховатися за профілем в соціальних мережах і уникнути покарання за такі огидні коментарі», — сказав керівник футбольної поліції Марк Робертс.

Футбольна асоціація Англії сподівається, що «ці арешти послужать стримувальним фактором для людей, які вважають, що їхні дії не призводять до реальних наслідків».