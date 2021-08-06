Негода залишила без світла 440 населених пунктів. Вітер повалив 155 дерев
- Автор:
- Софія Телішевська
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Brin Weins / Pixabay
В Україні унаслідок негоди без електроенергії залишилися 440 населених пунктів у восьми областях.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
У Хмельницькій області світла немає у 205 містах та селах, в Київській — у 63, в Тернопільській — у 42, а у Чернівецькій — у 39.
Дещо менше проблем з електрикою виникло у Львівській області — без світла поки залишаються 36 міст та сіл, подібна ситуація і у Вінницькій області — там знеструмлено 29 населених пунктів, а в Житомирській області — 23.
Найменше лиха негода завдала Кіровоградській області — без світла там наразі перебувають тільки два населені пункти.
Бригади обленерго працюють над усуненням неполадок. Також негода підтопила кілька будинків та підвалів і пошкодила чотири покрівлі.
Вітер повалив 155 дерев, втім жертв та постраждалих унаслідок негоди немає.
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