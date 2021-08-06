СБУ викрила зловмисників, які заробляли на лікуванні військових РФ в окупованому Криму, а потім відмивали кошти у Києві

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СБУ

Служба безпеки України викрила у столиці масштабний механізм відмивання коштів: у санаторії в окупованому Криму відпочивали російські військові та бойовики ОРДЛО, а мільйонні прибутки від цього отримувало керівництво закладу, яке після анексії виїхало до Києва.

Про це вранці 6 серпня повідомила СБУ.

Ідеться про санаторій, який розташований у Саках. Після окупації півострова заклад перереєстрували в органах місцевої «адміністрації» і підписали угоду з Міністерством оборони РФ. Коли все керівництво санаторію переїхало в Київ, то в окупованому Криму залишився лише його генеральний директор. Він є депутатом Сакської міської ради від однієї із ключових партій Росії (з 1 липня 2014 року).

Щоб київське керівництво санаторію отримувало гроші, зловмисники придумали схему: в Україні вони зареєстрували дзеркальну юридичну особу, керівниками і співробітниками якої є громадяни України. На її рахунки переказували кошти для переведення їх у готівку. Легалізовували гроші через операції з купівлі-продажу цінних паперів.

Імовірно, ідеться про санаторій «Полтава — Крим».

Наразі одному з організаторів схеми та його спільниці повідомили про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України. Ідеться про фальсифікацію фінансових документів та звітності фінансової організації, приховування неплатоспроможності установи або підстав для анулювання ліцензії фінансової установ.