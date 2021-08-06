Компанія мільярдера Бренсона Virgin Galactic відкрила продаж квитків на туристичні польоти в космос

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Virgin Galactic

Компанія Virgin Galactic розпочала продаж квитків на польоти в суборбітальний простір. Стартова ціна за одне місце становить 450 тисяч доларів.

Про це повідомила пресслужба компанії під час публікації фінансової звітності за другий квартал 2021 року.

Згідно з документами, у покупців буде на вибір три варіанти квитків: одномісна пропозиція, багатомісний пакет для пари, сім'ї чи друзів, а також повний викуп рейсу.

До липня заявки на придбання квитків подали вже 600 осіб.

Перший туристичний суборбітальний політ на кораблі Unity 23 запланований на кінець вересня.