У МОЗ заявили, що для вакцинації від коронавірусу не потрібно чекати півроку після одужання

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Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко закликав українців не чекати півроку після одужання від коронавірусу, а одразу вакцинуватися.

Про це він повідомив ефірі телеканалу «Україна 24».

«Коли ми починали вакцинацію, ми рекомендували робити щеплення після перенесеної інфекції через півроку, але ця рекомендація діяла в умовах обмеженого доступу до вакцин, оскільки шість місяців людину захищає імунітет, який сформувався після хвороби», — сказав Ляшко.

Але зараз під час консультацій у МОЗ лікарі радять йти вакцинуватися одразу, тільки-но минули симптоми коронавірусної хвороби.

«І не потрібно йти в жодну лабораторію, не проводити жодних досліджень — це все маркетингові пастки, якими заманюють людей, щоб вони провели дослідження», — додав міністр.