Екссекретар РНБО Данилюк через суд вимагає зупинити конкурс на посаду голови Бюро економічної безпеки

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Мусієнко Владислав / POOL / УНІАН

Проведення конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки України (БЕБ) мають зупинити через відсторонення екссекретаря РНБО, колишнього міністра фінансів Олександра Данилюка.

Про це повідомляється на сторінці юридичної компанії «Міллер» у Facebook, яка представляє інтереси Данилюка.

На думку юристів, під час конкурсу були порушені процедури, зокрема, вони наголошують, що кандидата на цю посаду Олександра Данилюка відсторонили від конкурсу протиправно, тож подальші етапи конкурсу відбуватися не можуть.

Також юристи пояснили, що порушення полягає в тому, що в переліку документів, які має подати кандидат на посаду, немає вимоги щодо підтвердження наявності у нього спеціальної освіти. А згідно з протоколом засідання комісії, саме це стало підставою для недопущення Данилюка до подальшої участі в конкурсі.

«Вимога щодо наявності спеціальної освіти є тільки до особи, яка вже призначається на посаду директора Бюро, а не до кандидата (відповідно до ст. 16 Закону України «Про БЕБ»)», — наголосили в компанії.

Як зазначається, адвокати «Міллера» вже звернулися до Окружного адміністративного суду Києва із заявою про забезпечення позову щодо визнання дій комісії з проведення конкурсу протиправними та заборону подальших етапів конкурсу.

Суд має постановити відповідну ухвалу протягом двох днів.