Екссекретар РНБО Данилюк через суд вимагає зупинити конкурс на посаду голови Бюро економічної безпеки
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
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Мусієнко Владислав / POOL / УНІАН
Проведення конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки України (БЕБ) мають зупинити через відсторонення екссекретаря РНБО, колишнього міністра фінансів Олександра Данилюка.
Про це повідомляється на сторінці юридичної компанії «Міллер» у Facebook, яка представляє інтереси Данилюка.
На думку юристів, під час конкурсу були порушені процедури, зокрема, вони наголошують, що кандидата на цю посаду Олександра Данилюка відсторонили від конкурсу протиправно, тож подальші етапи конкурсу відбуватися не можуть.
Також юристи пояснили, що порушення полягає в тому, що в переліку документів, які має подати кандидат на посаду, немає вимоги щодо підтвердження наявності у нього спеціальної освіти. А згідно з протоколом засідання комісії, саме це стало підставою для недопущення Данилюка до подальшої участі в конкурсі.
«Вимога щодо наявності спеціальної освіти є тільки до особи, яка вже призначається на посаду директора Бюро, а не до кандидата (відповідно до ст. 16 Закону України «Про БЕБ»)», — наголосили в компанії.
Як зазначається, адвокати «Міллера» вже звернулися до Окружного адміністративного суду Києва із заявою про забезпечення позову щодо визнання дій комісії з проведення конкурсу протиправними та заборону подальших етапів конкурсу.
Суд має постановити відповідну ухвалу протягом двох днів.
- Верховна Рада 28 січня 2021 року ухвалила закон «Про Бюро економічної безпеки України». Його діяльність координуватиме Кабінет міністрів. Відтак в Україні ліквідують Податкову міліцію, економічнi підрозділи СБУ та Нацполіції — замість них буде БЕБ.
- Комісія з відбору голови Бюро економічної безпеки, яку очолює Милованов, зняла Данилюка з конкурсу. Це пояснили тим, що його американський диплом не підтверджений в Україні.
- Після цього радник глави Офісу президента Андрія Єрмака Тимофій Милованов та колишній секретар РНБО Олександр Данилюк побилися на дні народженні останнього. Чоловіки почали сваритися, після чого іменинник попросив гостя піти з дня народження, але той відмовився. Зрештою сварка переросла в рукоприкладство — Данилюк кілька разів штовхнув Милованова ногою і вдарив рукою по обличчю, розбивши йому брову.
- Наступного дня Милованов розповів, що бійка сталася через рішення комісії про відсторонення Данилюка від конкурсу на голову Бюро економічної безпеки (БЕБ).