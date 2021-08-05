Суд дав дозвіл на примусовий привід екскомандира харківського «Беркуту» Шаповалова. Він оголошений у розшук
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
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Нужненко Сергій \ УНИАН
Печерський районний суд міста Києва дав дозвіл на затримання та привід колишнього командира харківського «Беркуту» Віктора Шаповалова, який не з’явився на засідання.
Про це повідомляється на сторінці Адвокатської дорадчої групи у Facebook.
«Печерський суд надав дозвіл на його затримання. Оскільки вчора, 4 серпня, Шаповалов не зʼявився до Печерського суду, де мали розглядати клопотання про запобіжний захід йому у підозрі у вбивстві», — йдеться у повідомленні.
За словами прокурора Дениса Іванова, Шаповалов оголошений в розшук.
«Його захисники не знають, де він перебуває. Його телефони вимкнені, його місце знаходження ані слідчому, ані прокурору невідоме. Через це підозрюваний був оголошений в розшук. Ми звернулися до суду з клопотанням про дозвіл на його затримання з метою приводу. Слідчий суддя розглянув клопотання і встановив, що підозрюваний був повідомлений належним чином і не з’явився в судове засідання. Суддя задовольнив клопотання», — розповів він.
Також Іванов зазначив, що ухвалу суду скерують до Державної прикордонної служби та до Служби безпеки, яка здійснює розшук.
Окремо адвокатська група зауважила, що Шаповалов зник 4 серпня після засідання в Подільському суді, де слухається інша справа щодо екскомандира «Беркуту» — про перевищення влади та службових повноважень.
- Нагадаємо, екскомандира харківського «Беркуту» звинувачують у перевищенні влади та службових повноважень 18 лютого 2014 року під час Революції гідності. Його дії призвели до тяжких наслідків, у справі 108 потерпілих.
- Шаповалов перебував під вартою з 2015 року. 28 листопада 2019 року його відпустили з-під арешту та відправили під нічний домашній арешт. На підставі «закону Савченко» (день попереднього увʼязнення рахується за два) Шаповалов провів під вартою 9 із 10 років — максимально можливого строку позбавлення волі, передбаченого для злочинів, у яких його звинувачують.
- 1 грудня Харківський окружний адмінсуд поновив колишнього командира роти підрозділу «Беркута» на посаді. Також суд вирішив, що МВС має виплатити Шаповалову компенсацію.
- 11 грудня директор Департаменту комунікації МВС Артем Шевченко заявив, що Шаповалова вже звільнили зі служби.