Суд заарештував 13 літаків авіакомпанії з Росії, які незаконно літають до Криму

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Alexei Pavlishak \ TASS via Getty Images

Суд заарештував 13 літаків російської авіакомпанії, яка здійснювала незаконні рейси до Криму.

Про це повідомляє прокуратура Автономної республіки Крим.

Слідство встановило, що у період з 2019 року і по теперішній час, на порушення норм міжнародного та українського законодавства, авіаперевізник незаконно використовує 13 пасажирських літаків Airbus, для переправлення осіб через державний кордон України, а на його офіційному вебсайті здійснюється безпосередній продаж квитків з/до окупованого півострова.

«Здійснення перельотів іноземними (переважно російськими) авіакомпаніями на ТОТ АР Крим розглядається Україною як порушення норм міжнародного права, дії, що підривають суверенітет України, а також як порушення законодавства України, що тягне за собою кримінальну відповідальність авіаперевізників, операторів та капітанів повітряних суден», — пояснили в прокуратурі.

Наразі правоохоронцям відомо, що не менш ніж 37 російських авіакомпаній здійснюють регулярні авіаперевезення на окупований півострів.