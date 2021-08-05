«Суд» у Криму засудив кримського татарина Аметова за зберігання зброї — його власної колекції антикваріату

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Facebook / Людмила Денісова

Окупаційний суд Криму засудив кримського татарина Ільвера Аметова до 8 місяців обмеження свободи за нібито «незаконне придбання та зберігання зброї».

Про це повідомляє уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Щомісяця він має з’являтися до «місцевого відділу поліції», не виїжджати за межі Судака, також йому заборонено залишати помешкання вночі.

«Рішення «суду» є ще одним прикладом переслідування за участь у Меджлісі, оскільки до окупації Ільвер Аметов був членом представницького органу кримськотатарського народу. Під час обшуку у вересні 2019 року з його домашнього музею було вилучено старовинні експонати зброї, які він колекціонував понад 20 років. Антикварні предмети є частиною культурної спадщини кримськотатарського народу», — написала Денісова.

Вона закликала міжнародну спільноту застосувати всі наявні важелі впливу на державу-агресора, щоб змусити Росію припинити порушувати права людини та основоположні свободи.