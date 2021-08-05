У Моршині повністю вакцинували 66% населення. З кінця червня там немає нових хворих на COVID-19

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У Моршині Львівської області, де триває пілотний проєкт із вакцинації населення проти коронавірусу, з кінця червня не виявляють нових випадків COVID-19.

Про це поінформувала пресслужба Міністерства охорони здоровʼя України.

У місті щонайменше одну дозу вакцини отримали 72,4% дорослого населення, а 66% уже завершили вакцинацію.

«Зараз у Моршині немає зареєстрованих нових хворих на COVID-19. Останній випадок захворювання був зафіксований 20 червня», — йдеться в повідомленні.

Заступник міністра охорони здоровʼя, головний санлікар Ігор Кузін назвав це дуже хорошим результатом.

«Вакцини проти COVID-19 демонструють високі рівні ефективності та захисту. І це не лише український, але й світовий досвід. Звісно, ми чудово розуміємо всі обмеження такого проєкту, але маємо сказати про те, що досягнуті високі та надвисокі цифри універсального охоплення, що є необхідною умовою для припинення спалаху і пандемії», — заявив він.