Чоловіку, який погрожував підірвати в Кабміні гранату, оголосили про підозру

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Печерська окружна прокуратура міста Києва повідомила про підозру 43-річному чоловіку, який напередодні захопив приміщення Кабінету міністрів, утримував людей та погрожував підірвати себе гранатою.

Про це інформує пресслужба Київської прокуратури.

Дії підозрюваного кваліфікували за ст. 341 (захоплення державних будівель), ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю).

Раніше столична прокуратура повідомляла, що за фактом інциденту зареєстрували кримінальне провадження за чотирма статтями Кримінального кодексу, а зараз ми бачимо тільки три. З переліку зникла ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу).

Наразі вирішується питання щодо обрання чоловіку запобіжного заходу.

Нагадаємо, 4 серпня близько 10-ї години ранку до будівлі уряду зайшов невідомий чоловік. Він витягнув із кишені предмет, схожий на вибухівку, і погрожував його підірвати. Чоловіка затримали через півтори години — він вибачився за свої дії.