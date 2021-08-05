Скейтер з Австралії збив оператора під час заїзду на Олімпіаді в Токіо
- Автор:
- Софія Телішевська
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На Літніх Олімпійських іграх австралійський скейтер Кіран Вуллі врізався в оператора під час виконання одного з трюків.
Про це повідомляє The Guardian.
Хлопець спочатку впевнено приступив до виконання трюку, але потім щось пішло не так і він упав. Утім, оператор не розгубився, швидко піднявся і навіть встиг зафільмувати хлопця на свою камеру.
Кіран Вуллі вибачився перед оператором і повернувся на старт.
Золоту медаль у цій кваліфікації виборов 18-річний австралієць Кіган Палмер, який отримав за свою найкращу спробу 95,83 бала. Срібло дісталося бразильцеві Педро Барросу (86,14 бала), а володарем бронзової медалі став американець Корі Жуно (84,13 бала).
- На Олімпійських іграх — 2020 в Токіо 13-річна японка Моміджі Нісія стала першою володаркою золотої медалі зі стріт-скейтбордингу серед жінок. Дівчину визнали однією з наймолодших олімпійських чемпіонок в історії.
- Напередодні японець Юто Хорігоме став першим в історії олімпійським чемпіоном зі скейтбордингу.
- Рішення включити скейтбординг у програму Олімпіади ухвалили в червні 2016 року. Програму в майбутньому поповнять скелелазіння, серфінг і брейк-данс.
- Олімпійські ігри в Токіо проходять з 23 липня до 8 серпня, а Паралімпіада — з 24 серпня до 5 вересня.