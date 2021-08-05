Куртку Стіва Джобса та рідкісний Apple-1 продадуть на аукціоні

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На аукціоні «Стів Джобс і Apple» від компанії RR Auction продадуть кілька класичних компʼютерів Mac, рідкісний Apple-1, а також особисту куртку-бомбер засновника компанії Стіва Джобса.

Про це повідомляє Apple Insider.

Крім цього, на аукціон виставлять підписану Джобсом інструкцію з експлуатації Apple II, випуск журналу Macworld з автографами Джобса і Стіва Возняка, програму і лист з автографами Джобса, а також материнську плату Macintosh 128K з автографами знову Джобса та Джеффа Раскіна.

Сам аукціон пройде 12—19 серпня.