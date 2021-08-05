В Україні вперше за тиждень виявили понад тисячу нових випадків COVID-19. Щеплення отримали 3,8 млн українців

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Упродовж доби в Україні медики виявили 1 052 нових випадки COVID-19, зокрема, захворіла 81 дитина та 37 медпрацівників. Від початку тижня простежується систематичне збільшення добового приросту хворих на 100—150 осіб щодня.

Про це інформує МОЗ.

Найбільше нових випадків виявили у Києві (187), Одеській (75), Запорізькій (62), Харківській (59) та Вінницькій (57) областях.

Від початку пандемії в Україні зафіксували 2 256 397 випадків інфікування. З них 53 049 людей померли від ускладнень захворювання, а 2 188 815 — одужали.

Крім того, за добу медики вакцинували 159 121 людину, з них першу дозу отримали 95 690, а повністю імунізовані — 63 431.

Протягом доби працювали 880 мобільних бригад, 2 667 пунктів щеплення та 281 центр вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії першу дозу препарату вже отримали 3 855 093 людини, а дві дози — 2 215 230 осіб (із них дві особи отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 6 070 323 щеплення.

«Вакцинація — це єдиний ефективний спосіб захистити себе від коронавірусної хвороби», — наголошують в МОЗ.

Восени Україна очікує поширення штаму «Дельта», оскільки він зараз домінує у 19 країнах Європи. Уранці 28 липня стало відомо, що в Києві помер перший пацієнт, у якого діагностували саме цей штам вірусу. Загалом в Україні зараз 20 хворих зі штамом «Дельта».

Цей варіант коронавірусу має агресивніший та швидший перебіг, ніж попередні штами: на другий-третій день після госпіталізації у пацієнтів різко знижується сатурація, тому вони не можуть самостійно дихати та потребують перебування в реанімації. Вік важких хворих — від 30 до 40 років.