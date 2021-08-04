ВАКС обрав запобіжний захід Чаусу — цілодобовий домашній арешт

Новини

Мусієнко Владислав / POOL / УНІАН

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід підозрюваному у корупції колишньому судді Миколі Чаусу.

Про це пише ВАКС у своєму Facebook.

«Слідчий суддя ВАКC відмовив у задоволенні клопотання детектива НАБУ про тримання під вартою та обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту екссудді Дніпровського райсуду Києва», — пояснили там.

Чаус перебуватиме під арештом 60 днів, якщо суд не продовжить йому цей запобіжний захід або не змінить його.