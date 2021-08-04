Кабмін призначив тимчасового керівника АРМА. Попереднє керівництво відсторонили через підозру у привласненні $400 тисяч
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Тимчасовим виконувачем обовʼязків голови Національного агентства з питань виявлення та управління активами, одержаними від корупційних злочинів (АРМА), призначили Дмитра Жоравовича.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.
«Сьогодні на засіданні Кабінету міністрів України уряд тимчасово поклав обов’язки голови Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, на Жоравовича Дмитра Олексійовича», — йдеться в повідомленні.
Зазначимо, нині Жоравович очолює управління Північно-східного міжрегіонального територіального управління АРМА. У 2002—2003 роках працював у Харківській міськраді на посаді заступника керівника апарату ради з організаційних питань — начальника оргвідділу апарату ради. Жоравович є юристом і понад 17 років працював за фахом. Дружина Жоравовича — суддя Господарського суду Харківської області Оксана Макаренко.
- 1 квітня у приміщенні АРМА, а також вдома у співробітників агентства відбулися обшуки. За словами адвоката юридичної компанії «Міллер» Масі Найєма, слідчі дії проводили у в. о. голови АРМА Віталія Сигидина, заступника голови АРМА Володимира Павленка, начальника управління менеджменту активів агентства Вахтанга Бочорішвілі та в «афериста» Ігоря Короля. За даними «Української правди», саме через Короля вивели з-під арешту $400 тисяч, які були заарештовані поліцією як «общак» злодія в законі.
- За даними слідства, посадові особи АРМА і декілька адвокатів входили до складу злочинної групи, яка привласнила понад $400 тисяч, що були доказами в низці кримінальних справ.
- 29 липня суд відсторонив керівництво АРМА та відправив під домашній арешт.