РНБО: Міністр Кубраков тимчасово виконуватиме обов’язки голови правління «Укрзалізниці»
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Рада національної безпеки і оборони (РНБО) доручила Кабінету міністрів тимчасово покласти обов’язки голови правління «Укрзалізниці» на міністра інфраструктури Олександра Кубракова.
Про це повідомляє «НВ Бізнес», у розпорядженні якого опинилися копії витягу з протоколу засідання РНБО.
Як зазначається, виконувати обов’язки голови правління компанії він буде, допоки голову правління не оберуть відповідно до статуту товариства.
Згідно з документом, Кабмін має невідкладно скликати загальні збори акціонерів «Укрзалізниці» та вирішити низку питань:
- приведення залізничних тарифів на вантажні перевезення Україною до економічно обґрунтованого рівня;
- забезпечення безперебійного постачання електроенергії та врегулювання процедури її закупівлі;
- розробка та запровадження масштабних програм з відновлення інфраструктури, ремонту вагонів і тягового рухомого складу, закупівлі нових локомотивів;
- збільшення транзиту та розширення мережі маршрутів для контейнерних перевезень, а також запровадження високошвидкісного руху.
Зазначимо, РНБО виносила питання «Укрзалізниці» на засідання 30 липня. Під час наради через критичний стан підприємства було вирішено ввести тимчасове керівництво — до обрання голови правління і формування повноцінних органів управління товариства.
- Олександр Кубраков, який раніше очолював Укравтодор, став міністром інфраструктури у травні цього року. Його кандидатуру підтримали 284 депутати.
- 17 березня за поданням наглядової ради «Укрзалізниці» Кабінет міністрів звільнив з посади главу правління компанії Володимира Жмака. Його призначили наприкінці серпня 2020 року. Жмак називав рішення про своє звільнення «необґрунтованим і незаконним» і оскаржив його в суді.